MD-MS काउंसलिंग की पहली संयुक्त सूची जारी, इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन, NRI सीट शून्य

प्रदेश में एमडी-एमएस की कुल 646 सीटें हैं। निजी कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा सीटें नेहरू मेडिकल कॉलेज में 146 हैं। सिम्स बिलासपुर में 89, जगदलपुर में 28, राजनांदगांव में 18, अंबिकापुर में 46, रायगढ़ में 42, कोरबा में 13, रिम्स में 63, बालाजी में 100 व शंकराचार्य में 101 पीजी सीटें हैं। दूसरे राज्यों के 50 छात्रों ने पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए रुचि नहीं दिखाई। ऐसे कुल 275 छात्र हैं, जिन्होंने पिछली बार काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार च्वाइस फिलिंग नहीं की।