Meat-Mutton Ban: नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस जिले में 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट-मटन

नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)
Meat-Mutton Ban: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर में शांति और श्रद्धा का संदेश देते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र में मीट और मटन की सभी दुकानें और स्लॉटरहाउस पूरी तरह बंद रहेंगे। मेयर ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।
नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक जारी किया गया है। शहर में कोई मीट या मटन नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम के मुताबिक, सभी ज़ोन में हेल्थ ऑफिसर और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अपने इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बैन को असरदार तरीके से लागू किया जा सके। मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।
Meat-Mutton Ban: मेयर के निर्देशों में यह साफ़ है कि अगर कोई दुकान या होटल बैन के बावजूद मीट बेचता हुआ पाया गया, तो सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने होटल मालिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर आदेश का पालन करें ताकि कानून-व्यवस्था और लोगों की भावना बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग