29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Meat-Mutton Ban: नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस जिले में 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट-मटन

Mutton Ban on Raipur: 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र में मीट और मटन की सभी दुकानें और स्लॉटरहाउस पूरी तरह बंद रहेंगे। मेयर ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)

नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)

Meat-Mutton Ban: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर में शांति और श्रद्धा का संदेश देते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 30 जनवरी को नगर निगम क्षेत्र में मीट और मटन की सभी दुकानें और स्लॉटरहाउस पूरी तरह बंद रहेंगे। मेयर ने इसे लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा।

Meat-Mutton Ban: किसी भी तरह का नहीं बेचा जाएगा मांस-मटन

नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक जारी किया गया है। शहर में कोई मीट या मटन नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम के मुताबिक, सभी ज़ोन में हेल्थ ऑफिसर और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अपने इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बैन को असरदार तरीके से लागू किया जा सके। मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।

बिक्री पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

Meat-Mutton Ban: मेयर के निर्देशों में यह साफ़ है कि अगर कोई दुकान या होटल बैन के बावजूद मीट बेचता हुआ पाया गया, तो सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने होटल मालिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर आदेश का पालन करें ताकि कानून-व्यवस्था और लोगों की भावना बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Meat-Mutton Ban: नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस जिले में 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट-मटन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Jail Video: जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, देखें

जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में AAP को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दिया इस्तीफा, थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन!

AAP छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

संघर्ष को कभी हार न मानो… मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे का दिल छू लेने वाला इंटरव्यू, शाहरुख खान को लेकर कही ये बात

पत्रिका के खास इंटरव्यू में अभिनेता सत्यजीत दुबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Promotion News: छत्तीसगढ़ में 45 अधिकारियों को प्रमोशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

45 अधिकारियों को दी पदोन्नति (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल तय, देखें…

छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 2026-27 23 फरवरी से (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.