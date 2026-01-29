छत्तीसगढ़ में AAP को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दिया इस्तीफा, थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन!

AAP छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी (आप) को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष गोपाल साहू ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। इस अचानक हुए घटनाक्रम से प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है।
गोपाल साहू ने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र के माध्यम से भेजा है। हालांकि, अपने इस्तीफे में उन्होंने किसी भी तरह के कारण का उल्लेख नहीं किया है। ऐसे में उनके फैसले को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
गौरतलब है कि गोपाल साहू को करीब दो वर्ष पहले विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनसे पहले कोमल हुपेंडी के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम पद दिया गया था। साहू के नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके अचानक इस्तीफे ने आप की छत्तीसगढ़ इकाई को असमंजस में डाल दिया है।
इस्तीफे के बाद गोपाल साहू ने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि वे एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे पहले भी कांग्रेस से जुड़े रह चुके हैं, जिससे इन अटकलों को और बल मिल रहा है।
इसके अलावा, हाल ही में गोपाल साहू का साहू समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलना भी चर्चा का विषय रहा है। इस मुलाकात के बाद से ही उनके राजनीतिक रुख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जो अब उनके इस्तीफे के बाद और तेज हो गए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग