Promotion News: छत्तीसगढ़ में 45 अधिकारियों को प्रमोशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

Promotion News: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मंत्रालय कैडर के 45 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। लिस्ट में एक डिप्टी सेक्रेटरी, छह सीनियर स्टाफ ऑफिसर और 25 सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, प्रमोट हुए अधिकारी अब अपने नए पद और ज़िम्मेदारियां संभालेंगे।