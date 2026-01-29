Promotion News: छत्तीसगढ़ में 45 अधिकारियों को प्रमोशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

45 अधिकारियों को दी पदोन्नति (photo source- Patrika)
Promotion News: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मंत्रालय कैडर के 45 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोट करने का फैसला किया है। लिस्ट में एक डिप्टी सेक्रेटरी, छह सीनियर स्टाफ ऑफिसर और 25 सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, प्रमोट हुए अधिकारी अब अपने नए पद और ज़िम्मेदारियां संभालेंगे।
Promotion News: इस कदम को प्रशासनिक दक्षता और काम की कुशलता बढ़ाने की दिशा में एक ज़रूरी पहल माना जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रमोट हुए अधिकारियों को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वे अपने नए पदों पर ज़िम्मेदारी के साथ बेहतरीन सर्विस देंगे।
