CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल तय, देखें…

छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 2026-27 23 फरवरी से (photo source- Patrika)
CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन की तारीखें फाइनल हो गई हैं। विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। इस सेशन में कुल 15 मीटिंग होंगी।
सेशन के पहले दिन, 23 फरवरी को गवर्नर रामेन डेका अपना भाषण देंगे। गवर्नर के भाषण के साथ हाउस की कार्यवाही ऑफिशियली शुरू होगी, जिसमें सरकार की आने वाली योजनाओं और अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। चूंकि यह बजट सेशन है, इसलिए राज्य सरकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिटेल में चर्चा होगी।
CG Budget 2026: सदन में पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों, नए बिल्स और सप्लीमेंट्री बजट को लेकर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ही इस अहम सेशन के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में बिज़ी हैं।
