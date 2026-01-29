29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल तय, देखें…

CG Assembly News: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 आगामी 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें विधानसभा कार्यवाही का शेड्यूल तय किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 2026-27 23 फरवरी से (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 2026-27 23 फरवरी से (photo source- Patrika)

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन की तारीखें फाइनल हो गई हैं। विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। इस सेशन में कुल 15 मीटिंग होंगी।

सेशन के पहले दिन, 23 फरवरी को गवर्नर रामेन डेका अपना भाषण देंगे। गवर्नर के भाषण के साथ हाउस की कार्यवाही ऑफिशियली शुरू होगी, जिसमें सरकार की आने वाली योजनाओं और अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। चूंकि यह बजट सेशन है, इसलिए राज्य सरकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिटेल में चर्चा होगी।

CG Budget 2026: सदन में पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों, नए बिल्स और सप्लीमेंट्री बजट को लेकर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ही इस अहम सेशन के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में बिज़ी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 04:09 pm

Published on:

29 Jan 2026 04:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल तय, देखें…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Jail Video: जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, देखें

जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में AAP को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दिया इस्तीफा, थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन!

AAP छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

संघर्ष को कभी हार न मानो… मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे का दिल छू लेने वाला इंटरव्यू, शाहरुख खान को लेकर कही ये बात

पत्रिका के खास इंटरव्यू में अभिनेता सत्यजीत दुबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Promotion News: छत्तीसगढ़ में 45 अधिकारियों को प्रमोशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

45 अधिकारियों को दी पदोन्नति (photo source- Patrika)
रायपुर

Meat-Mutton Ban: नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस जिले में 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट-मटन

नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.