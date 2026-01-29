CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से, 15 बैठकों का शेड्यूल तय, देखें…

सेशन के पहले दिन, 23 फरवरी को गवर्नर रामेन डेका अपना भाषण देंगे। गवर्नर के भाषण के साथ हाउस की कार्यवाही ऑफिशियली शुरू होगी, जिसमें सरकार की आने वाली योजनाओं और अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। चूंकि यह बजट सेशन है, इसलिए राज्य सरकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिटेल में चर्चा होगी।