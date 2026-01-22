CG Budget Session 2026: 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की संभावना, स्पीकर-CM की अहम बैठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (photo source- Patrika)
CG Budget Session 2026: विधानसभा का बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सेशन की तैयारियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह स्पीकर हाउस में स्पीकर डॉ. रमन सिंह से मिले। उन्होंने वहां करीब एक घंटा बिताया। दोनों ने विधानसभा के बजट सेशन की तैयारियों पर चर्चा की।
सूत्रों के मुताबिक, बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। 27 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। सेशन की शुरुआत गवर्नर के भाषण से होगी, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा सेक्रेटरी दिनेश शर्मा राज्य से बाहर हैं, और कल उनके लौटने के बाद सेशन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
CG Budget Session 2026: खबर है कि होली की पांच दिन की छुट्टी रहेगी। सेशन में कुल 20 बैठकें होंगी। गौरतलब है कि सेशन के दौरान राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होगी। अगर जरूरी हुआ तो अप्रैल में वोटिंग होगी। राज्यसभा सदस्य फूलन देवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
