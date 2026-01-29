29 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

Raipur Jail Video: जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, देखें

Raipur Central Jail Video: रायपुर सेंट्रल जेल में एक प्रेमिका आरोपी से मिलने विज़िटिंग रूम पहुंची और वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका (photo source- Patrika)

जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका (photo source- Patrika)

Raipur Jail Video: रायपुर सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की जेल में बंद एक आरोपी से मिलने विज़िटिंग रूम में पहुंची और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। लड़की ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विज़िटिंग रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन बैन है, तो लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर वहां कैसे पहुंच गई?

Raipur Jail Video: आरोपी से बातचीत का वीडियो वायरल

आरोपी आदमी का नाम तारकेश्वर बताया जा रहा है। तारकेश्वर का जन्मदिन था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने रायपुर सेंट्रल जेल आई थी। विज़िटिंग रूम में आरोपी से बातचीत के दौरान गर्लफ्रेंड ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा, लड़की ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गौरतलब है कि विज़िटिंग रूम में मोबाइल फ़ोन बैन है। इसके बावजूद लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर पहुंची और आरोपी से बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल

Raipur Jail Video: अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने से जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या लड़की को बिना पूरी जांच के विज़िटिंग रूम में जाने दिया गया? अगर जांच हुई थी, तो मोबाइल फोन पर वीडियो किसने बनाया? यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इस घटना की जानकारी नहीं है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 05:52 pm

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MD-MS काउंसलिंग की पहली संयुक्त सूची जारी, इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन, NRI सीट शून्य

एमडी-एमएस कोर्स काउंसलिंग की पहली सूची (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में AAP को बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने दिया इस्तीफा, थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन!

AAP छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

शाहरुख खान से क्या सीखा? मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे ने खोला राज, पत्रिका के खास इंटरव्यू में शेयर की ये बातें

मुंबई डायरीज़ स्टार सत्यजीत दुबे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Promotion News: छत्तीसगढ़ में 45 अधिकारियों को प्रमोशन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

45 अधिकारियों को दी पदोन्नति (photo source- Patrika)
रायपुर

Meat-Mutton Ban: नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर! इस जिले में 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मीट-मटन

नॉनवेज खाने वालों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)
रायपुर
