Raipur Jail Video: जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, देखें

जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका (photo source- Patrika)
Raipur Jail Video: रायपुर सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की जेल में बंद एक आरोपी से मिलने विज़िटिंग रूम में पहुंची और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। लड़की ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विज़िटिंग रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन बैन है, तो लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर वहां कैसे पहुंच गई?
आरोपी आदमी का नाम तारकेश्वर बताया जा रहा है। तारकेश्वर का जन्मदिन था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने रायपुर सेंट्रल जेल आई थी। विज़िटिंग रूम में आरोपी से बातचीत के दौरान गर्लफ्रेंड ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा, लड़की ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गौरतलब है कि विज़िटिंग रूम में मोबाइल फ़ोन बैन है। इसके बावजूद लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर पहुंची और आरोपी से बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
Raipur Jail Video: अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने से जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या लड़की को बिना पूरी जांच के विज़िटिंग रूम में जाने दिया गया? अगर जांच हुई थी, तो मोबाइल फोन पर वीडियो किसने बनाया? यह वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इस घटना की जानकारी नहीं है।
