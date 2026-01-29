Raipur Jail Video: जेल में बंद आरोपी से मिलने पहुंची प्रेमिका, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, देखें

आरोपी आदमी का नाम तारकेश्वर बताया जा रहा है। तारकेश्वर का जन्मदिन था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने रायपुर सेंट्रल जेल आई थी। विज़िटिंग रूम में आरोपी से बातचीत के दौरान गर्लफ्रेंड ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा, लड़की ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गौरतलब है कि विज़िटिंग रूम में मोबाइल फ़ोन बैन है। इसके बावजूद लड़की मोबाइल फ़ोन लेकर पहुंची और आरोपी से बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।