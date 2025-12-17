PG मेडिकल एडमिशन अटका! 75% बाहरी आरक्षण पर SC-HC में एक साथ हुई सुनवाई, जानिए कब आएगी आवंटन सूची?

दूसरी ओर, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि विद्यार्थियों की याचिका खारिज कर दी जाए। डीएमई के इस रूख से नीट पीजी क्वालिफाइड छात्र भी भौंचक है। प्रदेश में पीजी कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के लिए 50 व ओपन कैटेगरी के लिए 25 फीसदी सीटें देने से प्रदेश में बड़ा विवाद चल रहा है। इस कारण आवंटन सूची भी जारी नहीं की जा सकी है, जो 10 दिसंबर को होने वाली थी। ‘पत्रिका’ को अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएमई का कोर्ट में जवाब आश्चर्य करने वाला है। अपना पक्ष रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं की धारणा गलत है कि उनके लिए केवल 25 फीसदी सीटें ही शेष है।