रेप पीड़िता को 21 सप्ताह के गर्भ समापन की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- मानसिक-शारीरिक पीड़ा से बचना पीड़िता का अधिकार

कोर्ट ने कहा कि जिला अस्पताल, बिलासपुर के चिकित्सकों की रिपोर्ट, जिन्होंने याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच की, यह दर्शाती है कि वह गर्भावस्था की समाप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो 21 सप्ताह और 1 दिन की है, अर्थात गर्भावस्था की समाप्ति के लिए 1971 के अधिनियम की धारा 3 में निर्धारित 24 सप्ताह की बाहरी सीमा के भीतर है। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता की गर्भावस्था समाप्त कर दी जाए।