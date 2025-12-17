CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट, सुबह कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आगामी तीन दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस अवधि के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि माना में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा।