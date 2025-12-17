CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट, सुबह कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आगामी तीन दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस अवधि के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि माना में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
इसके अलावा, मौसम विभाग ने कहा कि तापमान में गिरावट के साथ सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है, जिससे सड़क पर दृश्यता कम हो सकती है। खासकर ठंडे मौसम में बुजुर्ग और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अधिकतम तापमान में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले तीन दिनों में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अम्बिकापुर और अन्य प्रमुख शहरों में ठंड के बढ़ने के साथ सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ेगी। इस प्रकार, लोग विशेष रूप से सुबह के समय वाहन चलाते समय और बाहर जाने के समय सतर्क रहें, वहीं ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े और स्वास्थ्य सावधानियां बरतने की आवश्यकता है।
रायपुर: अधिकतम 27.8°C, न्यूनतम 13.4°C
माना: अधिकतम 29°C, न्यूनतम 10.6°C
बिलासपुर: अधिकतम 27.6°C, न्यूनतम 12.4°C
पेंड्रारोड: अधिकतम 27.4°C, न्यूनतम 9.4°C
अम्बिकापुर: अधिकतम 26.2°C, न्यूनतम 6.5°C
दुर्ग: अधिकतम 27.6°C, न्यूनतम 10.2°C
राजनांदगांव: अधिकतम 28°C, न्यूनतम 10°C
जगदलपुर: न्यूनतम 10°C
मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार, 17 दिसंबर की सुबह रायपुर में घना कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जिससे सुबह के समय सड़क और वाहनों पर दृश्यता कम रहने की संभावना है। विशेष रूप से ठंडे मौसम में बुजुर्ग और बच्चों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
