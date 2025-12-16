CG Digital Ticket Scam: रेल यात्री रहें सावधान! AI से एडिट कर बनाए जा रहे नकली ई-टिकट, एक सीट पर दो यात्रियों का दावा…

CG Digital Ticket Scam: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डिजिटलीकरण ने जहां रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में AI तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी ई-टिकट तैयार किए जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। हाल के दिनों में ट्रेनों में एक ही सीट के लिए दो से तीन यात्रियों द्वारा दावा किए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।