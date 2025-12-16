16 दिसंबर 2025,

राजनंदगांव

Transfer Breaking: लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा ने कई पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, थाना प्रभारी पर कार्रवाई… मची खलबली

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजनांदगांव जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग में आंशिक बदलाव किया गया है...

Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Dec 16, 2025

तबादला (फोटो सोर्स: पत्रिका)

तबादला (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजनांदगांव जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग में आंशिक बदलाव किया गया है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, डोंगरगांव थाना प्रभारी कृष्णा पाटले को रक्षित केंद्र भेजा गया है, जबकि आशीर्वाद रहटगांवकर को डोंगरगांव थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। फेरबदल के तहत कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक प्रदीप जायसवाल, डोंगरगांव थाने में पदस्थ आरक्षक जितेश साहू तथा डोंगरगांव थाने के ही आरक्षक चालक शाहिद अंसारी को रक्षित केंद्र स्थानांतरित किया गया है। वहीं, रक्षित केंद्र से खिलेश्वर ठाकुर को डोंगरगांव थाने में (Transfer Breaking) पदस्थ किया गया है।

इनका भी हुआ ट्रांसफर

इसके अलावा, पुलिस चौकी मोहारा में पदस्थ आरक्षक नेम सिंह को पुलिस चौकी चिखली भेजा गया है। पुलिस चौकी चिखली से आरक्षक शिवाजी राव तथा जोब पुलिस चौकी से सुमित मिश्रा को रक्षित केंद्र भेजा गया है। साथ ही, घुमका थाने में पदस्थ महिला आरक्षक संगीता मंडावी को पुलिस चौकी चिखली में स्थानांतरित किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं बेहतर कानून-व्यवस्था के उद्देश्य से किया गया है।

