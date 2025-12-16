Transfer Breaking: लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा ने कई पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर, थाना प्रभारी पर कार्रवाई… मची खलबली

जारी आदेश के अनुसार, डोंगरगांव थाना प्रभारी कृष्णा पाटले को रक्षित केंद्र भेजा गया है, जबकि आशीर्वाद रहटगांवकर को डोंगरगांव थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। फेरबदल के तहत कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक प्रदीप जायसवाल, डोंगरगांव थाने में पदस्थ आरक्षक जितेश साहू तथा डोंगरगांव थाने के ही आरक्षक चालक शाहिद अंसारी को रक्षित केंद्र स्थानांतरित किया गया है। वहीं, रक्षित केंद्र से खिलेश्वर ठाकुर को डोंगरगांव थाने में (Transfer Breaking) पदस्थ किया गया है।