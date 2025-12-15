फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरों की जमीन दिखाकर 23 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

फर्जी फसल बीमा से 23 लाख रुपए की सेंध (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: राजनांदगांव जिले में फसल बीमा योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। थाना छुरिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे की भूमि पर झूठा फसल विवरण दिखाकर फर्जी फसल बीमा कराने और 23 लाख रुपए से अधिक की बीमा राशि हड़पने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने केले की खड़ी फसल वाली जमीन को चना फसल बताकर बीमा कराया और बिना फसल कटाई व पंचनामा के बीमा राशि अपने खातों में ट्रांसफर करा ली।
मामला ग्राम आमगांव, थाना छुरिया का है, जहां रैलिस बायो एनर्जी प्रा. लिमिटेड के पार्टनर्स के नाम दर्ज करीब 50 हेक्टेयर भूमि पर एक साल से अधिक समय से केले की फसल लगी थी। इसके बावजूद वर्ष 2024-25 में उक्त भूमि को चना फसल दर्शाकर बीमा कराया गया। शिकायत पूर्व विधायक छन्नी साहू द्वारा की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल ने पूरे मामले की परतें खोलीं।
जांच में सामने आया कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा और सीएससी संचालक परमेश्वर साहू ने मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए। इसके आधार पर 23 लाख 28 हजार 944.35 रुपए की बीमा राशि परमेश्वर साहू, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला के बैंक खातों में अंतरित कराई गई।
कृषि विभाग की रिपोर्ट पर थाना छुरिया में अपराध दर्ज कर 13 दिसंबर को दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर 14 दिसंबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस के मुताबिक विवेचना जारी है और अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग