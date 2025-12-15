फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरों की जमीन दिखाकर 23 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: राजनांदगांव जिले में फसल बीमा योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। थाना छुरिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे की भूमि पर झूठा फसल विवरण दिखाकर फर्जी फसल बीमा कराने और 23 लाख रुपए से अधिक की बीमा राशि हड़पने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने केले की खड़ी फसल वाली जमीन को चना फसल बताकर बीमा कराया और बिना फसल कटाई व पंचनामा के बीमा राशि अपने खातों में ट्रांसफर करा ली।