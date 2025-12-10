CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 100 से अधिक पदों पर आज हो रही भर्ती

प्लेसमेंट कैम्प में भारतीय जीवन बीमा निगम राजनांदगांव के बीमा सखी के 20 पद और आरोग्य हर्बल मैनेजमेंट दुर्ग के ऑफिस असिस्टैंड के 4 पद, सेल्स एक्सीक्यूटिव्ह के 28 पद, सेल्स वर्क के 18 पद तथा फायर एंड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्ट्रीट्यूट राम नगर सुपेला भिलाई द्वारा फायरमेन के 20 पद, सिक्यूरिटी गार्ड के 10 पद, फुड पैकेजिंग के 25 पद, ड्राईवर हैवी लाइसेंस के 10 पद, होम केयर टेकर सर्विस के 10 पद पर भर्ती की जाएगी।