राजनंदगांव

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 100 से अधिक पदों पर आज हो रही भर्ती

भिलाई द्वारा फायरमेन के 20 पद, सिक्यूरिटी गार्ड के 10 पद, फुड पैकेजिंग के 25 पद, ड्राईवर हैवी लाइसेंस के 10 पद, होम केयर टेकर सर्विस के 10 पद पर भर्ती की जाएगी।

less than 1 minute read


राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Dec 10, 2025

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 100 से अधिक पदों पर आज हो रही भर्ती

रोजगार का सुनहरा अवसर (Photo Patrika)

CG Job Placement: बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा राजनांदगाव जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में बुधवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है।

प्लेसमेंट कैम्प में भारतीय जीवन बीमा निगम राजनांदगांव के बीमा सखी के 20 पद और आरोग्य हर्बल मैनेजमेंट दुर्ग के ऑफिस असिस्टैंड के 4 पद, सेल्स एक्सीक्यूटिव्ह के 28 पद, सेल्स वर्क के 18 पद तथा फायर एंड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्ट्रीट्यूट राम नगर सुपेला भिलाई द्वारा फायरमेन के 20 पद, सिक्यूरिटी गार्ड के 10 पद, फुड पैकेजिंग के 25 पद, ड्राईवर हैवी लाइसेंस के 10 पद, होम केयर टेकर सर्विस के 10 पद पर भर्ती की जाएगी।

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड के साथ प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है।

Updated on:

10 Dec 2025 10:07 am

Published on:

10 Dec 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 100 से अधिक पदों पर आज हो रही भर्ती

