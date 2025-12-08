CG Tourism: जहां कभी गोलियों का साया था, अब गूंजेगी सैलानियों की कदमताल… डोंगरगढ़ के जंगल बनेंगे हिमाचल जैसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, तैयारी शुरू

CG Tourism: कभी नक्सलियों का गढ़ रहे डोंगरगढ़ के दक्षिण बोरतलाव के घने जंगल अब पर्यटन का नया केन्द्र बनने जा रहे हैं। जहां एक दशक पहले दर्रेकसा और प्लाटून नंबर-1 के नक्सली दलम का प्रभाव था, वहीं इलाका अब प्रदेश का पहला सुरक्षित जंगल ट्रैकिंग जोन बनने की राह पर है। पुलिस और प्रशासन के लगातार अभियानों ने इस परिक्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया है, जिसका परिणाम है कि डोंगरगढ़ के जंगलों में हिमाचल जैसी ट्रैकिंग की तैयारी है। कभी खौफ का दूसरा नाम रहा यह इलाका अब एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनने जा रहा है।