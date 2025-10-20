कोरोना के दो साल बाद फिर लौटेगा ट्रैकिंग का रोमांच, नवंबर से यहां शुरू होगा तीन दिवसीय जंगल ट्रैक, विदेशी ट्रैकर भी होंगे शामिल

जानकारी के अनुसार, टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने वर्ष 2019 में पहली बार चार दिवसीय ट्रैकिंग कैंप लगाया गया था। पहली टीम में छत्तीसगढ़ सहित सात राज्यों के 11 ट्रैकर शामिल थे। उसके बाद हर साल ट्रैकिंग टीम पहुंच रही है। हालांकि, कोरोना कॉल में दो साल बंद कर दिया गया था। सैलानियों को गाइड करने फॉरेस्ट गार्ड सहित स्थानीय युवकों का सहयोग लेते हैं। इस साल नवंबर के अंतिम सप्ताह में ट्रैकिंग टीम आएगी।