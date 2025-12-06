बड़ी खबर… अब नहीं चलेगी रात की महफिल! ढाबा संचालन और शराब पिलाने पर सख्त पाबंदी, पुलिस की दो टूक चेतावनी

शराब (फोटो सोर्स-AI)
CG News: थाना सोमनी में क्षेत्र के ढाबा संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में देर रात तक ढाबा संचलान नहीं करने व शराब सेवन नहीं कराने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा हाइवे में ढाबा के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं कराने की भी चेतावनी दी गई है।
टीआई अरुण नामदेव ने ढाबा संचालकों की बैठक ली और ढाबा संचालकों को आदेश दिया गया कि वे देर रात तक अपने ढाबों को न खोले, ताकि असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं ढाबा संचालकों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने ढाबों में अवैध रूप से शराब सेवन की अनुमति न दें और शराब पीकर ढाबे में आने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित करें।
इसके अलावा ढाबा संचालकों से कहा गया कि वे अपने ढाबों के पास वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करें और सडक़ पर गाडिय़ां खड़ी न करने दें, ताकि सडक़ पर जाम और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ढाबा संचालकों को अपने-अपने ढाबों और सडक़ की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके और ढाबों में हेल्पलाइन नंबर का फ्लैक्स लगाने के लिए कहा गया, ताकि आपातकालीन स्थितियों में लोग आसानी से संपर्क कर सकें। ढाबा संचालकों को यह समझाया गया कि वे किसी भी असामाजिक गतिविधियों या असामाजिक तत्वों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
