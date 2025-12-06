बड़ी खबर… अब नहीं चलेगी रात की महफिल! ढाबा संचालन और शराब पिलाने पर सख्त पाबंदी, पुलिस की दो टूक चेतावनी

इसके अलावा ढाबा संचालकों से कहा गया कि वे अपने ढाबों के पास वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करें और सडक़ पर गाडिय़ां खड़ी न करने दें, ताकि सडक़ पर जाम और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर ढाबा संचालकों को अपने-अपने ढाबों और सडक़ की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके और ढाबों में हेल्पलाइन नंबर का फ्लैक्स लगाने के लिए कहा गया, ताकि आपातकालीन स्थितियों में लोग आसानी से संपर्क कर सकें। ढाबा संचालकों को यह समझाया गया कि वे किसी भी असामाजिक गतिविधियों या असामाजिक तत्वों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें।