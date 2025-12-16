16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना…

Steppe Gull: रागढ़ स्थित रूसे जलाशय में एक बार फिर दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल (Steppe Gull) की मौजूदगी दर्ज की गई है।

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Dec 16, 2025

छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना...(photo-patrika)

Steppe Gull: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित रूसे जलाशय में एक बार फिर दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल (Steppe Gull) की मौजूदगी दर्ज की गई है। करीब पांच साल बाद इस पक्षी को यहां देखा गया है, जिससे क्षेत्र में पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह है।

Steppe Gull: हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है स्टेपे गल

स्टेपे गल अपनी असाधारण प्रवास क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पक्षी हर वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अनुकूल जलवायु और सुरक्षित जलाशयों की तलाश में अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचता है। रूसे जलाशय में इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह इलाका धीरे-धीरे प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल ठिकाने के रूप में उभर रहा है।

पक्षी विज्ञानी ने कैमरे में किया कैद

मैकाल पर्वत श्रृंखला से घिरे खैरागढ़ के जंगलों में इस दुर्लभ प्रवासी पक्षी की तस्वीर पक्षी विज्ञानी प्रतीक ठाकुर ने अपने कैमरे में कैद की है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अंतराल के बाद स्टेपे गल का दिखाई देना क्षेत्र की जैव विविधता के लिए एक सकारात्मक और उत्साहजनक संकेत है।

प्रवासी पक्षियों के लिए बढ़ता आकर्षण

रूसे जलाशय पहले भी कई प्रवासी पक्षियों का अस्थायी बसेरा रहा है। साफ पानी, शांत वातावरण और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता इसे पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है।

Updated on:

16 Dec 2025 01:51 pm

Published on:

16 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना…

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

