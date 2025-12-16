छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना…

स्टेपे गल अपनी असाधारण प्रवास क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पक्षी हर वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अनुकूल जलवायु और सुरक्षित जलाशयों की तलाश में अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचता है। रूसे जलाशय में इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह इलाका धीरे-धीरे प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल ठिकाने के रूप में उभर रहा है।