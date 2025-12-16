छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल, रूसे जलाशय बना सुरक्षित ठिकाना...(photo-patrika)
Steppe Gull: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित रूसे जलाशय में एक बार फिर दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्टेपे गल (Steppe Gull) की मौजूदगी दर्ज की गई है। करीब पांच साल बाद इस पक्षी को यहां देखा गया है, जिससे क्षेत्र में पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह है।
स्टेपे गल अपनी असाधारण प्रवास क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पक्षी हर वर्ष हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अनुकूल जलवायु और सुरक्षित जलाशयों की तलाश में अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचता है। रूसे जलाशय में इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह इलाका धीरे-धीरे प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल ठिकाने के रूप में उभर रहा है।
मैकाल पर्वत श्रृंखला से घिरे खैरागढ़ के जंगलों में इस दुर्लभ प्रवासी पक्षी की तस्वीर पक्षी विज्ञानी प्रतीक ठाकुर ने अपने कैमरे में कैद की है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अंतराल के बाद स्टेपे गल का दिखाई देना क्षेत्र की जैव विविधता के लिए एक सकारात्मक और उत्साहजनक संकेत है।
रूसे जलाशय पहले भी कई प्रवासी पक्षियों का अस्थायी बसेरा रहा है। साफ पानी, शांत वातावरण और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता इसे पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थान बनाती है।
