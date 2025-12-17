RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details

RTE Admission: छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। अब आरटीई के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश सीधे कक्षा पहली से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी। अब तक बीपीएल वर्ग के बच्चों का प्रवेश नर्सरी या केजी-1 जैसी एंट्री क्लास से होता रहा है।