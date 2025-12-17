17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details

RTE Admission: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 17, 2025

RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details(photo-patrika)

RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details(photo-patrika)

RTE Admission: छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। अब आरटीई के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश सीधे कक्षा पहली से किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी। अब तक बीपीएल वर्ग के बच्चों का प्रवेश नर्सरी या केजी-1 जैसी एंट्री क्लास से होता रहा है।

RTE Admission: शासन ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

शिक्षा विभाग ने आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में केवल कक्षा पहली में प्रवेश देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा था। राज्य शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही एंट्री क्लास (नर्सरी/केजी-1) में आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

पहले बदले थे नियम, अब फिर संशोधन

आरटीई लागू होने के शुरुआती वर्षों में बच्चों का प्रवेश कक्षा पहली से ही होता था। बाद में निजी स्कूलों की मांग और शैक्षणिक कठिनाइयों को देखते हुए एंट्री क्लास में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमों में संशोधन कर दिया है।

निजी स्कूल संघ का विरोध

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि आरटीई में एंट्री क्लास में प्रवेश का प्रावधान है और अधिकांश निजी स्कूल नर्सरी या केजी-1 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं।

उन्होंने आशंका जताई कि कक्षा पहली से सीधे प्रवेश देने पर बीपीएल वर्ग के बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव बढ़ेगा, वे अन्य बच्चों से पिछड़ सकते हैं और ड्रॉपआउट की संभावना भी बढ़ेगी। उनका आरोप है कि शासन नर्सरी और केजी-1 की फीस बचाने के लिए यह निर्णय ले रहा है, जिसका नुकसान बच्चों को होगा।

2011 से नहीं बढ़ी फीस

आरटीई के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली फीस में 2011 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

  • कक्षा 1 से 5 तक: प्रति छात्र 7,000 रुपये + 540 रुपये यूनिफॉर्म
  • कक्षा 6 से 8 तक: प्रति छात्र 11,500 रुपये + 1,000 रुपये यूनिफॉर्म
  • कक्षा 9 से 12 तक: प्रति छात्र 15,000 रुपये + 1,000 रुपये यूनिफॉर्म

निजी स्कूल संचालक लंबे समय से फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 11:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / RTE Admission: RTE नियमों में बड़ा बदलाव! निजी स्कूलों में अब सीधे पहली कक्षा से होगा प्रवेश, जानें पूरी details

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट(photo-patrika)
रायपुर

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी(photo-patrika)
रायपुर

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, जांच के दौरान मिले खास इनपुट

3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

अरे ये क्या… पुलिस की बत्ती-सायरन लगे वाहन में शराबखोरी

Jaunpur News
रायपुर

निगम सभापति का मोबाइल हैक कर परिचितों से मांगे उधार रुपए

रायपुर निगम सभापति का मोबाइल हैक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.