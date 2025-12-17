CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, प्रश्नकाल में कई मंत्री देंगे जवाब…

आज के एजेंडे में याचिकाओं की प्रस्तुति, शासकीय विधि विधेयकों पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन शामिल है। साथ ही, राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष चर्चा किए जाने की संभावना है। इस सत्र में विधायकों और मंत्रियों के बीच गंभीर चर्चा और सवाल-जवाब के साथ-साथ प्रदेश की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों पर व्यापक मंथन होने की उम्मीद है।