CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, प्रश्नकाल में कई मंत्री देंगे जवाब…

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन(photo-patrika)
CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार को चौथा दिन है। आज के सत्र में प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप अपने-अपने विभागों से संबंधित सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करेंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा पत्रों को पटल पर रखे जाने की संभावना है। विधायक लखेश्वर बघेल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मक्का खरीदी में हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं, सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह प्रदेश में नशीली द्रव्यों की तस्करी से जुड़े मामलों पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे।
आज के एजेंडे में याचिकाओं की प्रस्तुति, शासकीय विधि विधेयकों पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन शामिल है। साथ ही, राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष चर्चा किए जाने की संभावना है। इस सत्र में विधायकों और मंत्रियों के बीच गंभीर चर्चा और सवाल-जवाब के साथ-साथ प्रदेश की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों पर व्यापक मंथन होने की उम्मीद है।
