छत्तीसगढ़ में उत्तर-पश्चिमी गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी, दिन में बाहर निकलना मुश्किल, लू का खतरा

CG Heat Wave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ा दिया है। पिछले दो दिनों से खासकर मध्य क्षेत्र में इसका असर स्पष्ट दिख रहा है, जिससे दिन के समय घरों में बिना कूलर और एसी के रहना मुश्किल होता जा रहा है। रायपुर और दुर्ग संभाग में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है।