साइबर ठग पहले समझते हैं आपकी जरूरत, फिर बिछाते हैं जाल, जानिए कैसे बन रहे लोग शिकार?

नारद योगी/Digital Arrest Scam: शहर में साइबर ठग बच्चों को वीडियो गेम और रिवॉर्ड, युवाओं को ऑनलाइन नौकरी व कॉलेज में प्रवेश, कारोबारियों को शेयर ट्रेडिंग और बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर निशाना बना रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी, क्राइम एंड साइबर गौरव मंडल के अनुसार, साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या यूपीआई पिन साझा न करें और निवेश से पहले जांच करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर पैसे मांगने वालों के झांसे में न आएं। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।