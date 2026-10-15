Free plants: रायपुर में 18 अक्टूबर को फ्री मिलेंगे फूलों और सब्जियों के पौधे, विशेषज्ञ बताएंगे देखभाल के तरीके

आयोजकों के अनुसार, सेमिनार में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को अपने गार्डन की चार तस्वीरें और एक मिनट का वीडियो वाट्सऐप करना होगा। इसके माध्यम से उनके गार्डन की मौजूदा स्थिति को समझने और गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। सर्दियों का मौसम घरों की बालकनी, छत और खुले स्थानों में फूलों व सब्जियों की बगिया तैयार करने के लिए उपयोगी माना जाता है। ऐसे में यह सेमिनार गार्डनिंग के शौकीनों को सही तकनीक सीखने और अपने घर में हरियाली बढ़ाने का अवसर देगा। निशुल्क पौधों का वितरण भी प्रतिभागियों को अपने गार्डन में नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।