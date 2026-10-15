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Free plants: रायपुर में 18 अक्टूबर को फ्री मिलेंगे फूलों और सब्जियों के पौधे, विशेषज्ञ बताएंगे देखभाल के तरीके

Free plants:: रायपुर में 18 अक्टूबर को ‘सर्दियों की बगिया’ सेमिनार में मुफ्त फूलों और सब्जियों के पौधे मिलेंगे। विशेषज्ञ गार्डनिंग और पौधों की देखभाल के तरीके बताएंगे।
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रायपुर

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Love Sonkar

Oct 15, 2026

Free plants in Raipur

फूलों और सब्जियों के पौधे (Photo Patrika Create)

Free plants in Raipur: सर्दियों में अपने घर के गार्डन को फूलों और हरी-भरी सब्जियों से सजाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बैक टू नेचर सोसायटी की ओर से 18 अक्टूबर को ‘सर्दियों की बगिया’ विषय पर विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रतिभागियों को सर्दियों के मौसम में गार्डन तैयार करने और पौधों की देखभाल से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी।

फूलों और सब्जियों के पौधे निशुल्क वितरित

खास बात यह है कि सेमिनार में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को फूलों और सब्जियों के पौधे निशुल्क वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक शास्त्री चौक स्थित सैनिक कल्याण भवन में होगा। इसमें गार्डनिंग में रुचि रखने वाले लोगों को मौसम के अनुकूल पौधों के चयन, बगीचे की तैयारी और बेहतर तरीके से पौधे उगाने से जुड़ी उपयोगी जानकारियां मिलेंगी।

विशेषज्ञ देंगे गार्डनिंग के टिप्स

सेमिनार में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) के सब्जी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र त्रिवेदी और जिंदल स्टील के सहायक प्रबंधक शशांक दीक्षित विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे। दोनों विशेषज्ञ सर्दियों के मौसम में फूलों और सब्जियों की बगिया तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी साझा करेंगे। इसका उद्देश्य गार्डन प्रेमियों को वैज्ञानिक तरीके से पौधे उगाने और उनकी बेहतर देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रतिभागियों को भेजनी होंगी गार्डन की तस्वीरें

आयोजकों के अनुसार, सेमिनार में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को अपने गार्डन की चार तस्वीरें और एक मिनट का वीडियो वाट्सऐप करना होगा। इसके माध्यम से उनके गार्डन की मौजूदा स्थिति को समझने और गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। सर्दियों का मौसम घरों की बालकनी, छत और खुले स्थानों में फूलों व सब्जियों की बगिया तैयार करने के लिए उपयोगी माना जाता है। ऐसे में यह सेमिनार गार्डनिंग के शौकीनों को सही तकनीक सीखने और अपने घर में हरियाली बढ़ाने का अवसर देगा। निशुल्क पौधों का वितरण भी प्रतिभागियों को अपने गार्डन में नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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Updated on:

15 Oct 2026 04:13 pm

Published on:

15 Oct 2026 04:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Free plants: रायपुर में 18 अक्टूबर को फ्री मिलेंगे फूलों और सब्जियों के पौधे, विशेषज्ञ बताएंगे देखभाल के तरीके

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