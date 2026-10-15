पानी, सफाई और संपत्ति कर… छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में इन मुद्दों पर हो सकता है BJP-कांग्रेस में सियासी घमासान

Chhattisgarh Nikay Chunav: पार्षदों के कामकाज का भी होगा हिसा(photo-patrika canva create)
Chhattisgarh Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रदेश के चार नगर निगमों समेत विभिन्न नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी रणनीति के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। भाजपा जहां विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता दे सकती है, वहीं कांग्रेस स्थानीय समस्याओं, अधूरे निर्माण कार्यों और सरकार की कथित नाकामियों को मुद्दा बना सकती है। इस चुनाव में बड़े राजनीतिक दावों के साथ वार्डों की रोजमर्रा की समस्याएं भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।
निकाय चुनाव में भाजपा अपने विकास एजेंडे और सरकार की योजनाओं को मतदाताओं के बीच ले जाने पर जोर दे सकती है। सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से सामने रखा जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने और स्थानीय स्तर पर हुए विकास कार्यों को भी चुनावी चर्चा में शामिल किया जा सकता है।
कांग्रेस निकाय चुनाव में स्थानीय समस्याओं और नागरिक सुविधाओं की स्थिति को मुद्दा बना सकती है। पार्टी की ओर से अधूरे निर्माण कार्यों, खराब सड़कों, जलभराव, सफाई व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।
बारिश के दौरान खराब हुई सड़कों, जगह-जगह बने गड्ढों और जलनिकासी की समस्या को लेकर मतदाताओं की नाराजगी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकती है। कई वार्डों में सड़क और नालियों की स्थिति सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ऐसे में मतदाता उम्मीदवारों से यह सवाल कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए।
शहरों में नियमित पेयजल आपूर्ति, कचरा उठाव और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता निकायों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं। यदि किसी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है या सफाई व्यवस्था कमजोर है, तो ये समस्याएं चुनाव के दौरान मुद्दा बन सकती हैं। राजनीतिक दल भी इन विषयों को उठाकर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।
निकाय चुनाव में संपत्ति कर और नागरिक सुविधाओं के बीच संबंध भी चर्चा का विषय बन सकता है। मतदाता यह जानना चाह सकते हैं कि उनसे लिए जाने वाले कर के बदले सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की संभावना भी रहेगी।
आवास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना भी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। जिन लोगों के आवेदन लंबित हैं या जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनकी समस्याएं राजनीतिक दलों के लिए अहम हो सकती हैं। ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों की स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं।
निकाय क्षेत्रों में स्वीकृत विकास परियोजनाओं की स्थिति, निर्माण कार्यों में देरी और उनकी गुणवत्ता भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकती है। मतदाता यह देख सकते हैं कि उनके वार्ड में शुरू हुए काम पूरे हुए हैं या नहीं और उनसे नागरिकों को कितना लाभ मिला है। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की प्रगति उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है।
खेल मैदान, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षित सार्वजनिक स्थल और रोजगार से जुड़ी स्थानीय पहल जैसे विषय भी मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा सार्वजनिक स्थानों की स्थिति पर चुनाव के दौरान चर्चा हो सकती है।
नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका सीधा संबंध वार्ड के लोगों से रहता है। शिकायतों का निराकरण, जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना और वार्ड में नियमित उपस्थिति जैसे पहलुओं पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों का आकलन कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान केवल राजनीतिक दलों के दावों ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रतिनिधियों के कामकाज पर भी नजर रहेगी।
नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के बड़े वादों के साथ लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं भी महत्वपूर्ण रहेंगी। भाजपा विकास कार्यों और योजनाओं को प्रमुखता दे सकती है, जबकि कांग्रेस स्थानीय कमियों और अधूरे कामों को उठाने की रणनीति अपना सकती है। हालांकि, चुनावी मुद्दों की वास्तविक अहमियत उम्मीदवारों, वार्डों की परिस्थितियों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
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