पानी, सफाई और संपत्ति कर… छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में इन मुद्दों पर हो सकता है BJP-कांग्रेस में सियासी घमासान

Chhattisgarh Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रदेश के चार नगर निगमों समेत विभिन्न नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी रणनीति के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। भाजपा जहां विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमुखता दे सकती है, वहीं कांग्रेस स्थानीय समस्याओं, अधूरे निर्माण कार्यों और सरकार की कथित नाकामियों को मुद्दा बना सकती है। इस चुनाव में बड़े राजनीतिक दावों के साथ वार्डों की रोजमर्रा की समस्याएं भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।