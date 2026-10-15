Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का निर्देश, ट्रांसफर वाले शिक्षक-कर्मचारियों को तुरंत करें रिलीव

Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ में शिक्षक-कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, स्थानांतरित शिक्षक और कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना होगा। इसके साथ ही सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि स्थानांतरण संबंधी रिकॉर्ड हर सप्ताह अपडेट रखा जाए। इसके अलावा, कार्यमुक्त कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) ऑनलाइन नई संस्था के डीडीओ को तुरंत भेजना अनिवार्य होगा।