Chhattisgarh Politics: ‘महतारी वंदन में पैसा देकर जनता से वसूली कर रही सरकार’, दीपक बैज ने महंगाई पर बोला हमला

बिजली बिल को लेकर दीपक बैज ने दावा किया कि एक साल में दो बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कई उपभोक्ताओं के बिल में 600 से 1000 रुपये तक अतिरिक्त प्रभार जुड़कर आया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बैज ने सरकार से बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा करने और उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोयला और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, इसके बावजूद राज्य को दूसरे राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है।