15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जांजगीर चंपा

CG Strike: जांजगीर में पटवारियों की हड़ताल में भक्ति का माहौल, नामांतरण और सीमांकन के लिए भटक रहे लोग

Chhattisgarh Strike: पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व कामकाज प्रभावित है। हड़ताल स्थल पर माता रानी के भजन गूंज रहे हैं, वहीं नामांतरण और सीमांकन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं।
2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Oct 15, 2026

Patwari Strike

पटवारियों की अनिश्चिकालीन हड़ताल (Photo Patrika)

Patwari Strike: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच केरा रोड स्थित कर्मचारी भवन में इन दिनों माता रानी के भजन-कीर्तन गूंज रहे हैं। हड़ताल स्थल पर एक ओर भक्ति और धार्मिक माहौल नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जमीन से जुड़े जरूरी काम कराने के लिए कार्यालय पहुंच रहे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है या फिर काम पूरा होने के इंतजार में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

हड़ताल स्थल पर भजन-कीर्तन का माहौल

राजस्व पटवारी संघ जिला जांजगीर-चांपा के बैनर तले पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान केरा रोड स्थित कर्मचारी भवन में माता रानी के भजन गूंज रहे हैं। कर्मचारी भवन में भजन-कीर्तन के जरिए धार्मिक माहौल बना हुआ है। हड़ताल में शामिल पटवारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि, इस बीच राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित होने का असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है।

जमीन संबंधी कामों के लिए भटक रहे लोग

पटवारियों की हड़ताल का असर जमीन संबंधी कामों पर दिखाई दे रहा है। नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व प्रकरणों से जुड़े काम कराने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन कार्यों के लिए पटवारी स्तर पर जरूरी जानकारी, रिपोर्ट और प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। ऐसे में हड़ताल के चलते संबंधित काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जमीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण, भूमि की सीमाओं का निर्धारण और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े कार्य कई लोगों के लिए जरूरी होते हैं। समय पर काम नहीं होने से लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खासकर उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, जिन्हें जमीन संबंधी दस्तावेज किसी तय समय-सीमा में तैयार कराने होते हैं।

आम लोगों की बढ़ी परेशानी

हड़ताल के कारण राजस्व कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ कर्मचारी भवन में भजन-कीर्तन का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अपने जरूरी कामों के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोग इंतजार करने को मजबूर हैं। हड़ताल कितने समय तक जारी रहेगी और राजस्व संबंधी कामकाज कब सामान्य होंगे, इसे लेकर लोगों को राहत का इंतजार है। फिलहाल पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिले में राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जब तक हड़ताल समाप्त नहीं होती और कामकाज सामान्य नहीं होता, तब तक जमीन संबंधी प्रकरणों के निराकरण में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 01:04 pm

Published on:

15 Oct 2026 01:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Strike: जांजगीर में पटवारियों की हड़ताल में भक्ति का माहौल, नामांतरण और सीमांकन के लिए भटक रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Supreme Court Notice: जांजगीर में एक करोड़ की मानहानि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन को नोटिस

Supreme Court
जांजगीर चंपा

Breaking: CM साय के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, 4 जिला पंचायत सदस्य हाउस अरेस्ट, जानें वजह

CM Vishnu Deo Sai
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh News: बच्चों के भविष्य से खिलवाड़! 18 निजी स्कूलों ने अब तक नहीं उठाईं सरकारी किताबें, जानें वजह

Chhattisgarh News
जांजगीर चंपा

जांजगीर-चांपा में बेकाबू होकर नाले के पास पलटी कार, युवक की मौके पर मौत, एक-दो दिन पहले ही खरीदी थी गाड़ी

Road Accident
जांजगीर चंपा

जांजगीर में बिना काम 16.76 लाख रुपए निकालने का आरोप, पूर्व सरपंच को नोटिस जारी

Panchayat Fund Irregularity
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.