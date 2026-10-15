CG Strike: जांजगीर में पटवारियों की हड़ताल में भक्ति का माहौल, नामांतरण और सीमांकन के लिए भटक रहे लोग

पटवारियों की हड़ताल का असर जमीन संबंधी कामों पर दिखाई दे रहा है। नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व प्रकरणों से जुड़े काम कराने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन कार्यों के लिए पटवारी स्तर पर जरूरी जानकारी, रिपोर्ट और प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। ऐसे में हड़ताल के चलते संबंधित काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जमीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण, भूमि की सीमाओं का निर्धारण और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े कार्य कई लोगों के लिए जरूरी होते हैं। समय पर काम नहीं होने से लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खासकर उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, जिन्हें जमीन संबंधी दस्तावेज किसी तय समय-सीमा में तैयार कराने होते हैं।