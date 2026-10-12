‘किसानों को मिले 3358 रुपए प्रति क्विंटल’, धान खरीदी की तारीख घोषित करने कांग्रेस नेता की मांग

Chhattisgarh Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की धान कटाई शुरू होने के साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश में अगेती किस्म के धान की कटाई तेजी से चल रही है, जबकि मध्यम और देर से पकने वाली फसलों की कटाई भी अक्टूबर के अंत तक रफ्तार पकड़ने की संभावना है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से धान खरीदी शुरू करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं होने पर कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने किसानों के हित में जल्द फैसला लेने की मांग की है।