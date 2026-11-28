प्रदेश में आगामी शिक्षा सत्र से शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अब छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के अन्य शिक्षा बोर्डों और मंडलों के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप प्रदेश की व्यवस्था को लाना है। पहले प्रदेश में नया सत्र शुरू होने का समय अलग होने के कारण प्रवेश और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का कार्यक्रम भी उसी हिसाब से निर्धारित होता था। अब नए कैलेंडर के अनुसार प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं को पहले पूरा करने की तैयारी है। इसी वजह से आरटीई के तहत विद्यार्थियों के आवेदन दिसंबर में रखे गए हैं।