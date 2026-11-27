CG Power Company Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों कंपनियों में 1501 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में जबर्दस्त दिलचस्पी है। अब तक लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर की रात 11.55 बजे तक कर दी गई है। इस समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे। पावर कंपनी प्रबंधन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।