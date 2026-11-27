पावर कंपनी भर्ती की तारीख बढ़ी (फोटो सोर्स- AI)
CG Power Company Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों कंपनियों में 1501 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में जबर्दस्त दिलचस्पी है। अब तक लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर की रात 11.55 बजे तक कर दी गई है। इस समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे। पावर कंपनी प्रबंधन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में कुल 1501 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इनमें द्वितीय श्रेणी के 195, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 1306 पद शामिल हैं। विस्तृत भर्ती विज्ञापन पावर कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत 38 प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें सबसे अधिक आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त हुए हैं। इस पद के लिए लगभग 81 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 609 पद तीनों पावर कंपनियों में रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता सहित विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल च्वाइस टेस्ट (सीबीटी) आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना होगा। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के पदों के लिए भी निर्धारित दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़