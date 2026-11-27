सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2008 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महादेव कावरे के नाम पर सहमति जताई है। उनकी नियुक्ति से संबंधित फाइल अनुमोदन के लिए राजभवन भेजी गई है। बताया जा रहा है कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सकता है। यदि महादेव कावरे को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वे मई 2028 तक इस पद पर रह सकते हैं। हालांकि, फिलहाल नियुक्ति को लेकर आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, तब तक राज्य सेवा परीक्षा 2026 के विज्ञापन को लेकर बना असमंजस भी दूर होता नजर नहीं आ रहा है।