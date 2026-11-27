CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ (Photo Source- AI Generate)
CGPSC Advertisement: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) से निराशाजनक खबर सामने आई है। हर साल संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को इस बार मायूसी हाथ लगी है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया।
इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस साल भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी या फिर 2026 जीरो ईयर साबित होगा। दरअसल, आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने को विज्ञापन जारी न होने की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब आयोग के अगले कदम और नई नियुक्ति का इंतजार है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन 23 मई 2001 को किया गया था। इसके बाद राज्य में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। परीक्षा का पहला विज्ञापन वर्ष 2003 में जारी किया गया था। शुरुआती वर्षों में राज्य सेवा परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं हो पाती थी। वर्ष 2003 के बाद 2005 और 2008 में परीक्षा आयोजित की गई। पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 से परीक्षा को प्रतिवर्ष आयोजित करने की व्यवस्था नियमित हुई।
इसके बाद से अभ्यर्थियों को हर साल राज्य सेवा परीक्षा के विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार रहता था।संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञापन जारी होने की परंपरा भी इसी नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इस बार 26 नवंबर को विज्ञापन जारी नहीं होने से पहली बार यह परंपरा टूट गई। इससे उन युवाओं की चिंता बढ़ गई है, जो लंबे समय से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के गठन के बाद से अब तक राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन 17 बार किया जा चुका है। प्रदेश के हजारों युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लक्ष्य के साथ इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयन का अवसर मिलता है। ऐसे में परीक्षा का विज्ञापन समय पर जारी होना अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।
विज्ञापन जारी होने के बाद ही पदों की संख्या, आरक्षण, पात्रता, आवेदन की तारीख और परीक्षा कार्यक्रम जैसी जानकारियां सामने आती हैं। इस बार विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों की तैयारी के साथ उनकी आगे की रणनीति भी प्रभावित हो रही है। खासकर ऐसे उम्मीदवारों के सामने असमंजस है, जो उम्र सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
CGPSC में अध्यक्ष का पद खाली होने को परीक्षा विज्ञापन जारी नहीं होने की बड़ी वजह माना जा रहा है। आयोग के कामकाज और भर्ती प्रक्रिया में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में लंबे समय से पद खाली रहने के कारण नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि संविधान दिवस पर राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने से अब सभी की नजर आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर टिक गई है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2008 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महादेव कावरे के नाम पर सहमति जताई है। उनकी नियुक्ति से संबंधित फाइल अनुमोदन के लिए राजभवन भेजी गई है। बताया जा रहा है कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किया जा सकता है। यदि महादेव कावरे को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वे मई 2028 तक इस पद पर रह सकते हैं। हालांकि, फिलहाल नियुक्ति को लेकर आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, तब तक राज्य सेवा परीक्षा 2026 के विज्ञापन को लेकर बना असमंजस भी दूर होता नजर नहीं आ रहा है।
राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्ष 2026 में परीक्षा आयोजित नहीं होगी? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच जीरो ईयर की आशंका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, अभी तक आयोग या राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2026 को जीरो ईयर घोषित करने संबंधी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।
विज्ञापन जारी नहीं होना अपने आप में परीक्षा रद्द होने का संकेत नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति और आयोग की आगे की प्रक्रिया के बाद ही परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर राजभवन से नियुक्ति की मंजूरी और CGPSC की अगली घोषणा पर है। युवाओं को उम्मीद है कि जल्द ही अध्यक्ष की नियुक्ति पूरी होगी और राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।