मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को भंग किया है। 1975 में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपातकाल लगाया और गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डालने का काम किया। ऐसे लोग आज अगर संविधान एवं लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता है।