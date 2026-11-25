बघमरा में ग्राम विकास समिति और ग्रामीणों ने मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन कराया। ग्रामीणों ने आपस में राशि जुटाकर मैदान तैयार कराया। बच्चों के भोजन और पुरस्कार की व्यवस्था की। इसी तरह ग्राम मटिया में भी गुरुवार से संकुल स्तरीय प्रतियोगिता शुरू होगी। यहां भी आयोजन के लिए ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है। जिले के अन्य संकुलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। खेल सामग्री की कमी भी सामने आ रही है।