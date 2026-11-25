IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस हुई। मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी बढ़ गई। साथी खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा। इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरीं।

इसके बाद IPL 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर की फिर भिड़ंत हो गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मुकाबले के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर में तीखी बहस देखने को मिली।