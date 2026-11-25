रोहित शर्मा। (File Photo- ANI)
Rohit Sharma: आगामी आईपीएल सीजन में जहां हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे, वहीं मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई हैं। यह चर्चा उस समय और तेज हो गई, जब मुंबई इंडियंस की ओर से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की गई। इस पोस्ट में किसी खिलाड़ी का चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन तस्वीर को लेकर क्रिकेट फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। फैंस का मानना है कि यह तस्वीर मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की वापसी का संकेत हो सकती है।
मुंबई इंडियंस की ओर से यह तस्वीर ऐसे समय में साझा की गई है, जब फ्रेंचाइजी आईपीएल 2027 के लिए कप्तानी को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की ओर से संपर्क किए जाने के बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के लिए सहमति दे दी है। हालांकि, फ्रेंचाइजी की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स से जुड़ने के बाद मुंबई इंडियंस में कप्तानी का पद खाली हो गया है। ऐसे में रोहित शर्मा की संभावित वापसी से जुड़ी खबरें और भी अहम हो गई हैं।
मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए कई खिलाड़ियों के नाम चर्चा में रहे। इनमें सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तिलक वर्मा को भी कप्तानी के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि, अब फ्रेंचाइजी की ओर से एक बार फिर रोहित शर्मा से संपर्क किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं।
रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा, रोहित की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीता था। यही वजह है कि उनकी संभावित कप्तानी वापसी को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है।
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