IPL 2027 Auction Details: 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले आईपीएल 2027 ऑक्शन के लिए दुनियाभर से 1,220 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर किया है, जिसमें 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि इसमें से सिर्फ 66 खिलाड़ियों पर ही बोली लग पाएगी। ऑक्शन से पहले, दस फ्रेंचाइजियों ने पहले ही 184 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है। खाली बचे स्लॉट में से ज्यादा से ज्यादा 25 विदेशी क्रिकेटर्स पर बोली लग सकती है। इस बार ऑक्शन में सबसे ज्यादा वो खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला है या इंटरनेशनल मैच खेले हुए 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। ऑक्शन में 994 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा एसोसिएट देशों के 42 क्रिकेटर्स ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है।