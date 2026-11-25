आईपीएल से पहले पिता-पुत्र की यह जोड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल चुकी है और खास बात यह है कि दोनों एक ही टीम का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे। ईसाखिल को डेब्यू मैच से पहले पिता नबी ने ही कैप दिया। डेब्यू मैच में ईसाखिल ने निराश नहीं किया और शानदार 92 रन की पारी खेली। वह अब तक अफगानिस्तान के लिए दो ही मैच खेल पाए हैं, जब एशियन गेम्स 2026 के लिए उन्हें नेशनल टीम में जगह दी गई थी। हालांकि, इंटरनेशनल पिच पर वह दोनों मैचों में प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन लीग मैचों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वह अब तक 43 मैचों में 1 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं।