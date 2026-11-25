सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद कहा कि उनका लक्ष्य अब सेमीफाइनल जीतना है। मतलब वह सेमीफाइनल में भी इसी तरह की बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर श्रीलंकाई गेंदबाजों की भी हालत UAE जैसी हो सकती है। सूर्यवंशी ने यह भी बताया कि पिछले दोनों मुकाबलों में जब उनका बल्ला नहीं चला था तो उन्होंने इस मुकाबले में रन बनाने के लिए विकेट पर टिकने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि मैंने मैच से पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं इस मैच में समय दूंगा। हालांकि एक-दो गेंद खेलने के बाद मुझे लगा कि यहां गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है। उसके बाद जो सूर्यवंशी ने किया, वह इतिहास बन गया।