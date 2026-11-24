यूएई के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने 53 गेंदों में 7 चौकों और 28 छक्कों के साथ 204 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी ने UAE की हार तय कर दी। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 2023 में तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक पूरा किया था। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में यह कारनामा किया था।