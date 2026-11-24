Vaibhav Suryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में अपने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने लिस्ट-ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में नया अध्याय जोड़ दिया। इंडिया-ए की ओर से UAE के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने महज 53 गेंदों में 204 रन बना दिए। उनकी पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। उन्होंने सबसे तेज लिस्ट-ए दोहरे शतक और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।