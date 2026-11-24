ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ए के खिलाफ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन UAE के खिलाफ सूर्यवंशी की इस पारी ने न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका की भी चिंताएं बढ़ा दी होंगी। जिस तरह UAE के खिलाफ सूर्यवंशी का बल्ला गरजा है, उसे देखकर हर गेंदबाज परेशान होगा। अगर भारत-पाकिस्तान की टीमें अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीत लेती हैं, तो दोनों टीमें फाइनल में एक बार फिर भिड़ सकती हैं। ऐसे में पाकिस्तान के गेंदबाजों की टेंशन सूर्यवंशी की इस पारी को देखकर जरूर बढ़ गई होगी।