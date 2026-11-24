UAE के लिए मोहम्मद शहजाद ने 28, इथान डिसूजा ने 25 और कप्तान वसीम हमीद ने 36 रन की पारी खेली। हरप्रीत सिंह भाटिया ने 12 चौके और चार छक्कों की मदद से 144 गेंदों में 130 रन की पारी खेली, जिससे UAE 249 रन तक पहुंचने में सफल रहा। भारत की ओर से अरशद खान ने चार विकेट चटकाए, तो हर्षित राणा एक बार फिर महंगे साबित हुए और 10 ओवर में 63 रन लुटा दिए। सूर्यांश शेडगे ने भी 10 ओवर में 48 रन दिए और एक विकेट हासिल किया, जबकि हर्ष दुबे ने 7 ओवर में 28 रन दिए और उन्हें एक सफलता मिली। इस दौरान रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि दोनों विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए।