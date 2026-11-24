एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India A vs UAE clash in Rising Stars Asia Cup Today: भारत ए की भिड़ंत आज मंगलवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में यूएई से होगी, जिसमें सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में हार के बाद भारतीय युवा टीम की दो अहम कमजोरियां सामने आई हैं, अगर उसने इन दोनों पर काम कर लिया तो नॉकआउट में पहुंचना तय है। आइये एक नजर इन दो कामों को पर डालते हैं, जो इस मैच में युवा टीम इंडिया के लिए करने जरूरी होंगे, ताकि सेमीफाइनल का टिकट ही नहीं, बल्कि खिताब पर भी कब्जा किया जा सके।
भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अपने गेंदबाजों को चार्ज करना होगा, ताकि वे बेहतर परफॉर्म करें और कोई गलती न हो। रविवार को पाकिस्तान ए के खिलाफ मिली 48 रन की हार के बाद भारत के बॉलिंग अटैक की कुछ कमजोरी को उजागर किया है। आखिरी 11 ओवर में पांच विकेट लेने के बावजूद पाकिस्तान को 83 रन जोड़ने दिए, जिसके चलते उनका टोटल 313 रन पर पहुंच गया। आखिरी स्टेज में विरोधी टीम को रोकने में नाकामयाबी आखिरकार महंगी पड़ी। हर्षित राणा, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने भले ही उस मैच में दो-दो विकेट लिए, लेकिन ये तीनों काफी महंगे भी साबित हुए। हर्षित ने 10 ओवर में 77, प्रिंस ने 9.2 ओवर में 60 और सूर्यांश ने 8 ओवर में 55 रन लुटाए थे। अब भारतीय गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी में कुछ सुधार करने होंगे।
भारत के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी के फैंस उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन वह अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी को वैसी शुरुआत नहीं मिली है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने नेपाल और पाकिस्तान ए के खिलाफ क्रमशः 26 और 11 रन बनाए हैं। उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ लय में नजर आए, अब वैभव से भी ऐसी ही उम्मीद होगी। अगर, सूर्यवंशी ने भी लय हासिल कर ली, तो कोई भी बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सकता है या फिर चेज किया जा सकता है।
यूएई के खिलाफ कागजों पर चुनौती कम मुश्किल लग सकती है, लेकिन भारत ए को सावधान रहना होगा। यूएई ने पहले ही दिखा दिया है कि वे मजबूत टीमों को भी परेशान कर सकती है। इस टीम ने अपने पहले ग्रुप स्टेज के मैच में पाकिस्तान ए को सिर्फ 245 रन पर रोक दिया था। हालांकि खुद 184 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन, उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस ने यह दिखा दिया कि वे विरोधी टीम पर दबाव बना सकते हैं।
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