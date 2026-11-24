भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अपने गेंदबाजों को चार्ज करना होगा, ताकि वे बेहतर परफॉर्म करें और कोई गलती न हो। रविवार को पाकिस्तान ए के खिलाफ मिली 48 रन की हार के बाद भारत के बॉलिंग अटैक की कुछ कमजोरी को उजागर किया है। आखिरी 11 ओवर में पांच विकेट लेने के बावजूद पाकिस्तान को 83 रन जोड़ने दिए, जिसके चलते उनका टोटल 313 रन पर पहुंच गया। आखिरी स्टेज में विरोधी टीम को रोकने में नाकामयाबी आखिरकार महंगी पड़ी। हर्षित राणा, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने भले ही उस मैच में दो-दो विकेट लिए, लेकिन ये तीनों काफी महंगे भी साबित हुए। हर्षित ने 10 ओवर में 77, प्रिंस ने 9.2 ओवर में 60 और सूर्यांश ने 8 ओवर में 55 रन लुटाए थे। अब भारतीय गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी में कुछ सुधार करने होंगे।