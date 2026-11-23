SMAT में बंगाल के लिए शमी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने पहले मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ एक विकेट चटकाया था, लेकिन टीम को 19 रन से हार का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ के खिलाफ बंगाल ने 85 रन से जीत हासिल की, जिसमें शमी को एक विकेट मिला। तीसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड के खिलाफ बंगाल ने सात विकेट से जीत हासिल की, लेकिन इस मुकाबले में शमी को एक भी विकेट नहीं मिला। चौथे और पांचवें मुकाबले में शमी को एक-एक विकेट मिला। चौथा मुकाबला मिजोरम के खिलाफ खेला गया था, जहां बंगाल ने 93 रन से जीत हासिल की, लेकिन पांचवें मुकाबले में उसे बड़ौदा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।