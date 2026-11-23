Bangladesh squad for ODI series vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। बांग्लादेश की टीम में यासिर अली और खालिद अहमद की वापसी हुई है, वहीं मोहम्मद नईम और जाकेर अली को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं, लिटन दास भी टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। लिटन दास अक्टूबर में यूएई के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे।