Tilak Varma: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में 22 नवंबर को भारत-ए और पाकिस्तान-ए के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.2 ओवर में 313 रन बनाए और पूरी टीम ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत-ए की टीम 49.1 ओवर में 265 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत-ए को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत-ए की ओर से तिलक वर्मा ने शानदार शतक लगाया, लेकिन इसके बावजूद टीम को जीत नहीं दिला सके। इस शतक के साथ तिलक वर्मा के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया।