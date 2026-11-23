बता दें कि कुलदीप यादव टीम इंडिया की टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें मुक्त कर दिया गया। उनकी जगह टीम में गुरनूर बरार को दी गई। मानव सुथार ने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। उन्हें भी टीम से बाहर रखा गया। उन्होंने उस मैच में कुल 7 विकेट चटकाए थे। श्रीलंका पर भारत की 1-0 की जीत में भी मानव सुथार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कुल 16 विकेट झटके थे।