India vs New Zealand 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्‍ट ड्रॉ हो गया है। न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट के नुकसान पर 239 रन ही बनाए थे। यहां से भारत को जीत के लिए पांच विकेट की दरकार थी और 15 ओवर का खेल शेष था। लेकिन, भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल ने करीब एक घंटा पहले ही हथियार डाल दिए कि अब उनके गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएंगे। उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के सामने मैच को ड्रॉ पर खत्‍म करने का ऑफर दिया, जिसे मेजबान टीम के कप्‍तान ने खुशी-खुशी मान लिया। अब इस फैसले को लेकर भारतीय कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान पर सवाल उठ रहे हैं।