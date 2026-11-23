Asia Cup Rising Stars 2026 India Semifinal Scenario: एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रविवार को 48 रन से जीत दर्ज की है। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्‍तान की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 313 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम 265 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। जबकि भारत अब दूसरे स्‍थान पर पहुंच गया।