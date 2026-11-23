एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Asia Cup Rising Stars 2026 India Semifinal Scenario: एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ रविवार को 48 रन से जीत दर्ज की है। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 313 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में भारतीय टीम 265 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जबकि भारत अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइल में पाकिस्तान समेत तीन टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है, जबकि दो टीमें रेस से बाहर हो गई हैं। ग्रुप-ए में श्रीलंका ने तीन में से दो मैच जीतकर 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। वहीं, बांग्लादेश ने अपने तीन में से दो मैच जीतकर 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। जबकि इसी ग्रुप में अपने शुरुआती दो-दो मैच हारने वाली हांगकांग और अफगानिस्तान की टीम ऐलिमिनेट हो गई हैं।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|स्थिति
|1
|श्रीलंका-ए
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.982
|क्वालीफाई
|2
|बांग्लादेश-ए
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.630
|क्वालीफाई
|3
|हांगकांग-चीन
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.748
|बाहर
|4
|अफगानिस्तान-ए
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.611
|बाहर
एशिया कप राइजिंग स्टार्स के ग्रुप में पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए आधिकारिक रूप से क्वालीफाई कर लिया है। अब सेमीफाइनल के एक स्थान के लिए तीन टीमों भारत, नेपाल और यूएई के बीच फाइट होगी। यूएई की टीम अपने शुरुआती दो मैच हार चुकी है। ऐसे में उसका सेमीफाइनल की रेस से बाहर होना लगभग तय है। ऐसे में भारत और नेपाल ही बचते हैं।
भारत के दो मैचों के बाद एक हार और एक जीत के बाद दो अंक हैं और उसका नेट रन रेट भी +2.580 है। भारत को अपना आखिरी मुकाबला यूएई से खेलना है। इसे जीतते ही वह सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। वहीं, इस मैच को हारने पर भी वह सेमीफाइनल की रेस में बना रहेगा, लेकिन उसे दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान की टीम अपने आखिरी मैच में नेपाल को हरा दे।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|स्थिति
|1
|पाकिस्तान-ए
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.090
|क्वालीफाई
|2
|भारत-ए
|2
|1
|1
|0
|2
|+2.580
|अभी दौड़ में
|3
|नेपाल
|2
|1
|1
|0
|2
|-2.461
|अभी दौड़ में
|4
|यूएई
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.061
|लगभग बाहर
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