भारत-ए से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी रही। शमील हुसैन और माज सदाकत की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 7.5 ओवर में 66 रन जोड़े। शमील हुसैन के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका लगा। वह 23 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए। इस झटके से पाकिस्तान की टीम अभी उबर भी नहीं सकी थी कि हर्षित राणा ने विकेट-कीपर बल्लेबाज रोहेल नजीर को शून्य पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।